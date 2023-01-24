



Майли Сайрус выпустила вирусное видео о бывшем муже Гемсворте

Американская певица Майли Сайрус 13 января представила песню Flowers, которую позиционирует как “гимн сильных женщин”. Из текста и клипа ясно, что эту работу артистка адресовала бывшему мужу Лиаму Гемсворту.



В песне певица не называла никаких имен, но добавила немало деталей, в которых узнаются отношения Майли и Лиама. Например, Сайрус поет о том, что может "сама себе купить цветы", будет держать свою руку, разговаривать вместе с собой часами и пригласит себя на танец. Похожие слова есть в песне Бруно Марса, которую Гемсворт посвятил любимой несколько лет назад.



Также Майли Сайрус в клипе танцует в костюме, который одел Лиам Гемсворт на один из общих выходов Тогда актер публично сделал замечание любимой по поводу ее поведения.