Майли Сайрус выпустила вирусное видео о бывшем муже Гемсворте
Американская певица Майли Сайрус 13 января представила песню Flowers, которую позиционирует как “гимн сильных женщин”. Из текста и клипа ясно, что эту работу артистка адресовала бывшему мужу Лиаму Гемсворту.
В песне певица не называла никаких имен, но добавила немало деталей, в которых узнаются отношения Майли и Лиама. Например, Сайрус поет о том, что может "сама себе купить цветы", будет держать свою руку, разговаривать вместе с собой часами и пригласит себя на танец. Похожие слова есть в песне Бруно Марса, которую Гемсворт посвятил любимой несколько лет назад.
Также Майли Сайрус в клипе танцует в костюме, который одел Лиам Гемсворт на один из общих выходов Тогда актер публично сделал замечание любимой по поводу ее поведения.
Певица сняла видеоклип в их доме. Одной из главных подсказок является дата релиза трека – 13 января, день рождения бывшего Майли. Ходят слухи, что там Лиам 14 раз изменил артистке с другими.
В сети обсуждают клип Майли Сайрус и хвалят артистку за ее уверенность. Видео стало вирусным – на Youtube оно собрало уже 39 миллионов просмотров.
Напомним, в начале января Майли Сайрус разделась в душе, чтобы спеть новый сингл Flowers.