



Майли Сайрус разделась в душе, чтобы спеть новый сингл Flowers. Видео

30-летняя поп-звезда опубликовала в Instagram видео, где она исполнила припев своего нового трека обнаженной под водой.



На видео Майли повернулась спиной к камере, моет волосы и напевает а-капелла песню, которая станет лид-синглом в ее восьмом студийном альбоме Endless Summer Vacation, который должен выйти 10 марта.



Новая пластинка станет первой после Plastic Hearts 2020 года. Подписчики звезды уверены, что Flowers посвящена ее бывшему мужу Лиаму Хемсворту, учитывая, что сингл выйдет в день его 33-летия.



Пара познакомилась на съемках фильма “Последняя песня” и обручилась в мае 2012 года, а в следующем году рассталась. Они снова сошлись в 2016 году и поженились в 2018 году, но в 2020 брак все же распался.



Ходили слухи, что звезда написала об этих отношениях трек под названием WTF Do I Know из альбома Plastic Heart.