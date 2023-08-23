



Майли Сайрус оказалась в центре семейной вражды после развода ее родителей

Мать певицы актриса Тиш Финли рассталась с фронтменом группы Achy Breaky Heart Билли Рэем в апреле прошлого года. Всего через 16 месяцев после развода 19 августа Тиш вышла замуж за актера Доминика Перселла. Майли исполняла на свадьбе роль “подружки невесты”, также присутствовали дети Брэнди и Трейс.



Но свадьбу матери проигнорировали младшая сестра Майли Ноа и брат Брейсон. Вместо этого они поделились в Instagram фотографиями, на которых они делали шоппинг во время церемонии, где Ноа рассказала о своей преданности отцу, надев футболку с его портретом.



“Семья Майли полностью разделена, и это действительно печальная ситуация”, – сообщили источники изданию The Sun. “Она не показывает вид, но ее это очень расстраивает. Дети встали на разные стороны и не общаются. За последний год ситуация ухудшалась, и, похоже, конца этому не видно”.



В сентябре прошлого года поссорилась с отцом из-за его помолвки с кантри-певицей Файерроуз, которая всего на четыре года старше Майли. Она даже продала свое ранчо в Нэшвилле по соседству с Билли. Буквально на этой неделе Тиш лайкнула твит Майли, критикующий ее отца.