



Майли Сайрус кардинально изменила имидж

Американская поп-звезда Майли Сайрус изменилась до неузнаваемости.



Знаменитость перекрасилась из блондинки в жгучую шатенку.



Майли провела фотосессию, чтобы продемонстрировать миллионам фанатов по всему миру, как изменила свой имидж.



Что примечательно, если многие привыкли видеть ее со светлыми локонами, то это не был ее природный цвет волос.



Свой пост певица посветила дизайнеру Сабато де Сарно, который выступил со своим дебютным показом в качестве нового креативного директора Gucci.