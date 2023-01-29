



Майка звезды NBA продана на аукционе в Нью-Йорке за $ 3,7 миллиона

Майка, которую Леброн Джеймс надевал во время финала NBA в составе "Майами Хит" в 2013 году, была продана за 3,7 миллиона долларов на аукционе Сотбис в Нью-Йорке в пятницу.



Цена не делает ее самой дорогой спортивной майкой в истории аукциона. Рекорд принадлежит проданным в 2022 году синей футболке, которую носил капитан сборной Аргентины Диего Марадона, на чемпионате мира 1986 года ($9,3 млн) и майке, которую носил 23-й номер "Чикаго Буллз" Майкл Джордан во время своей последней победы в НБА в 1998 году ($10,1 млн).



Продажа произошла в тот момент, когда Леброн Джеймс, который сейчас играет в "Лос-Анджелес Лейкерс", стал лучшим бомбардиром NBA за всю историю. Покупателем является "частный коллекционер", сообщили в Сотбис, не уточнив подробностей.



На том же аукционе в пятницу, 27 января, в Нью-Йорке бальное платье баклажанного цвета, которое носила принцесса Диана, и которое создал дизайнер Виктор Эдельштейн, было продано за $604 800 "после ожесточенных торгов", сообщил Сотбис в Твиттере.