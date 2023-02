Гонконгский миллиардер Джозеф Лау продал на аукционе Sotheby's десятки сумок Hermes за 3,2 миллиона долларов. Это мероприятие, названное первой частью “фантастической коллекции Джозефа Лау”, стало крупнейшей продажей сумок с участием одного владельца на аукционном рынке Азии. Часть выручки будет передана на благотворительность, сообщил аукционный дом, не раскрывая процентной цифры.



В продажу вошли 76 сумок Hermes и одна от Chanel. Среди проданных предметов было шесть бриллиантовых Birkins и чрезвычайно редкая бронзовая металлическая Kelly. Согласно результатам, опубликованным на веб-сайте Sotheby's, самой дорогой была модель Bleu Jean Shiny Porosus Crocodile Birkin 25 2006 года выпуска с 18-каратным белым золотом и бриллиантовой фурнитурой, которая принесла 1,52 миллиона гонконгских долларов.



Лау купил более 1500 сумок Hermes в качестве подарков, и его семья до сих пор владеет более чем 1000 сумок, сообщил представитель магната.

Бывший председатель гонконгского девелопера China Estates Holdings Ltd. является известным коллекционером и продавцом в мире аукционов. 71-летний магнат купил своей дочери голубой бриллиант весом 12 карат за 52,9 млн долларов в 2015 году, что на тот момент было рекордом. Лау также владеет известными картинами, в том числе “Мао” Энди Уорхола и “Все должно уйти” Жана-Мишеля Баския, которые он планирует выставить в своей будущей художественной галерее в Лондоне.



Согласно данным, собранным Bloomberg, с начала 2020 года Лау продал различные коллекции на сумму не менее 177 миллионов долларов, включая картину Дэвида Хокни, китайский антиквариат и вино. Состояние Лау составляет около 6 миллиардов долларов и, в основном, связано с владением коммерческой недвижимостью и долей в китайских поместьях. Падение чистой стоимости вызвано затянувшимся кризисом недвижимости на материке и снижением стоимости недвижимости в Гонконге.



Лау был осужден за взяточничество и отмывание денег в Макао в 2014 году, но никогда не отбывал тюремный срок из-за отсутствия пакта об экстрадиции между территорией и Гонконгом.

Less than 24 hours to place your bids ahead of 9 Feb 10am HKT sale of 77 exquisite handbags from The Art of Collecting Handbags - The Visionary Collection of Joseph Lau (Part I), including 6 diamond Birkins in different color and sizes. https://t.co/8E6x5QfQl5