



Магнат заработал миллионы, продав 77 сумок Hermes на Sotheby's

Гонконгский миллиардер Джозеф Лау продал на аукционе Sotheby's десятки сумок Hermes за 3,2 миллиона долларов. Это мероприятие, названное первой частью “фантастической коллекции Джозефа Лау”, стало крупнейшей продажей сумок с участием одного владельца на аукционном рынке Азии. Часть выручки будет передана на благотворительность, сообщил аукционный дом, не раскрывая процентной цифры.



В продажу вошли 76 сумок Hermes и одна от Chanel. Среди проданных предметов было шесть бриллиантовых Birkins и чрезвычайно редкая бронзовая металлическая Kelly. Согласно результатам, опубликованным на веб-сайте Sotheby's, самой дорогой была модель Bleu Jean Shiny Porosus Crocodile Birkin 25 2006 года выпуска с 18-каратным белым золотом и бриллиантовой фурнитурой, которая принесла 1,52 миллиона гонконгских долларов.



Лау купил более 1500 сумок Hermes в качестве подарков, и его семья до сих пор владеет более чем 1000 сумок, сообщил представитель магната.

Бывший председатель гонконгского девелопера China Estates Holdings Ltd. является известным коллекционером и продавцом в мире аукционов. 71-летний магнат купил своей дочери голубой бриллиант весом 12 карат за 52,9 млн долларов в 2015 году, что на тот момент было рекордом. Лау также владеет известными картинами, в том числе “Мао” Энди Уорхола и “Все должно уйти” Жана-Мишеля Баския, которые он планирует выставить в своей будущей художественной галерее в Лондоне.



Согласно данным, собранным Bloomberg, с начала 2020 года Лау продал различные коллекции на сумму не менее 177 миллионов долларов, включая картину Дэвида Хокни, китайский антиквариат и вино. Состояние Лау составляет около 6 миллиардов долларов и, в основном, связано с владением коммерческой недвижимостью и долей в китайских поместьях. Падение чистой стоимости вызвано затянувшимся кризисом недвижимости на материке и снижением стоимости недвижимости в Гонконге.



Лау был осужден за взяточничество и отмывание денег в Макао в 2014 году, но никогда не отбывал тюремный срок из-за отсутствия пакта об экстрадиции между территорией и Гонконгом.