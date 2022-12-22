



Магазины для вкусной жизни

Вначале ты репатриируешься, а потом долго и упорно наблюдаешь за тем, как и что ищут люди из привычных продуктов, еды и пряностей. Потому что это всегда было твоей работой - знать, что едят люди, и где им взять то, что хочется.



В общем, новая алия ищет отнюдь не тыквенный латте. Она ищет простые и понятные продукты. Но самого разнообразного ассортимента, желательно в одном месте и желательно по вменяемым ценам.







В общем, потом ты по случаю попадаешь в промзону Ришон-ле-Циона в огромный, на сотни квадратных метров магазин «Мааданей Манию» - и серьезно изумляешься. Ассортименту представленной продукции и его количеству: правда совершенно невообразимо. Ты можешь зайти в «Мааданей Манию» и купить вообще все. То есть полная продуктовая корзина на каждый день, а также деликатесная линейка - от сыров до красной икры и очень хорошего качества морепродуктов и рыбы. И реально не нужно ездить в разные места. Просто покупаешь всё сразу в одном магазине: от мяса и молочной продукции до хлеба и полуфабрикатов.



Новые репатрианты больше всего ищут тех самых арабских кур (чтоб без шерсти и знакомого вкуса), понятный и привычный бакалейный набор, селедку и ржаной хлеб. А также массу самых странных и разных мелочей, которые невозможно предусмотреть и представить. И тем не менее - в «Мааданей Мании» есть реально что угодно. Господи, вот эти конфеты «Ромашка» - их-то сюда как занесло? А вот занесло.



Поражает количество представленных производителей: страны СНГ, страны Балтии, Украина, Италия, Голландия, Германия и многие-многие другие. Но, безусловно, главное, что нужно понимать — это магазин именно тех самых (назовем их условно) «русскоговорящих» продуктов, к которым привыкли все вновь прибывшие в страну за последние месяцы.







Очень радует, что в магазине очень хорошее мясо. Да, здесь есть вообще на любой вкус. От свинины, которую в общем-то в Израиле купить не просто. А в «Мааданей Мании» она собственного производства, как и многочисленные колбасы и копченое мясо. Очень хорошего качества говяжьи отрубы, а также те самые арабские куры и индейка. Самые разнообразные масла: отличные оливковые, но и не забыты подсолнечные (вы знали, кстати, что в Израиле в основном все жарят на рапсовом, а не на подсолнечном, а оттого подсолнечное масло далеко не везде продается?).







Отличная линейка морепродуктов и рыбы шоковой заморозки. Выбор сыров. В общем, на любой ответ новых репатриантов, а «где мне взять»? - я могу смело отправлять всех в «Мааданей Мания». Кроме того, что это знак качества, это еще и весьма удобно - магазины представляют собой разветвленную по всей стране сеть из 22 деликатесных маркетов и продуктов ежедневного потребления.



Маргарита Горкина, гастрономический журналист





