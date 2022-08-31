



Магазин "Родина" отмечает тридцатилетие и дарит скидку 30%

Магазин "Родина" объявляет скидку 30% на черную и красную икру, а также на ассортимент рыбы и мяса до 24.09.22.



Уже 30 лет Икорный дом "Родина" поставляет в Израиль те виды рыбы и морепродуктов, которые не найдешь в других магазинах. А сейчас к своему тридцатилетию и в преддверии праздника Рош а-Шана, знаменитый рыбный магазин в Ришон-ле-Ционе объявляет сногсшибательные скидки:



- Черная икра "Лемберг" 210шек /100гр вместо 300шек

- Черная икра "Лемберг" 105шек /50гр вместо 150шек

- Красная икра "Аляска" 350шек/1 кг вместо 500шек

- Рыба нилус 38.50шек/1 кг вместо 54.90шек

- Рыба амнун 20.90шек/1 кг вместо 29.90шек

- Рыба мерлуза 24.50шек/1 кг вместо 34.90шек

- Мясо №7 24.50 шек/1 кг вместо 34.90шек

- Мясо №8 24.50 шек/1 кг вместо 34.90шек

- Мясо №3 28шек/1 кг вместо 39.90шек



Магазин "Родина"; - это одно из тех мест, о котором ходят легенды. Не являясь сетевым магазином, этот эталонный образец гастрономического удовольствия известен от Беэр-Шевы и до Хайфы. Владельцы магазина являются эксклюзивными поставщиками икры от икорного дома "Lemberg", а также рыбы и морепродуктов, поэтому и цены самые низкие в стране. Недаром магазин популярен среди любителей морских деликатесов.







Если вы вдруг никогда не бывали в "Родине", скидки — отличный повод познакомиться! Заходите в "Родину", вам наверняка понравится царящая здесь чистота, ассортимент рыбы и деликатесов и, конечно же, цены. Здесь они доступные!



Помимо икры, в ассортименте магазина есть камбала, треска, судак, окунь, палтус, хек, принцесса Нила и дальневосточные морские деликатесы.







Благодаря отличному уровню обслуживания, идеальной чистоте, витринам и прилавкам, оборудованным в соответствии с самыми высокими стандартами, "Родина" завоевала и сохранила любовь и доверие потребителей. Израильтяне со всей страны едут за рыбой, икрой, мясом и морепродуктами именно сюда!







*Акция действительна до 24.09.2022 или до окончания запаса.



Режим работы:

воскресенье – четверг с 08:00 до 21:00

пятница с 08:00 до 18:00

суббота с 09:00 до 20:00



Для посетителей магазина бесплатная стоянка по адресу: Дерех а-Маккабим 14 (здание рядом с магазином).

Парковка для наших клиентов находится на -1 этаже. Первый час – бесплатно!

Для въезда на парковку звоните 054-8831169



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