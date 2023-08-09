



МАГАВ создаст подразделение ультраортодоксов для защиты горячих точек

МАГАВ создаст полицейское подразделение "Нахшон", где будут служить исключительно представители ультраортодоксальных общин Израиля. Подразделение будет защищать горячие точки в Иудее и Самарии, такие как Иерусалим, Бейт Лехем и гробница Рахили.



Районы, окружающие эти святые места, за последние несколько лет стали объектом эскалации насилия, а группы еврейских паломников подвергались нападениям со стороны палестинцев. Новое подразделение, состоящее из ветеранов боевых подразделений ЦАХАЛа из ультраортодоксального и религиозного секторов, надеется обуздать насилие и обеспечить безопасность верующих.



Помимо обеспечения безопасности, создание нового полицейского подразделения также направлено на интеграцию членов ультраортодоксальных общин Израиля в более широкое израильское общество при одновременном уважении их религиозных принципов и мировоззрения.

