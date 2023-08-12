



Мадонне придется пройти медосмотр, чтобы вернуться в строй

Певице Мадонне придется пройти медицинские тесты, чтобы вернуться к своему мировому турне после госпитализации с серьезной бактериальной инфекцией.



Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники.



Уточняется, что на прохождении медосмотра настаивают ее страховщики. В настоящее время, поп-звезда проходит реабилитацию после болезни. Вернуться к работе она сможет только тогда, когда пройдет полное обследование, проведенное независимым врачом.



По словам инсайдера, тесты для артистов, как правило, включают в себя ряд процедур. Особое внимание будет уделяться измерению частоты сердечных сокращений, артериального давления. Также артистке придется сделать ИМТ, ЭКГ, проверить функционирование легких и здоровье костей и суставов.



"Мадонна не сможет вернуться к работе без полного медицинского осмотра. Из-за опасений по поводу ее здоровья страховщики захотят убедиться, что она выдержит выступления", - сказал источник.