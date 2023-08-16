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Мадонне - 65: главные правила жизни легендарной певицы
16.08.2023 12:49 Алина Груднева

Мадонне - 65: главные правила жизни легендарной певицы

В среду, 16 августа, легендарной певице Мадонне исполнилось 65 лет.

Бунтарка по жизни и невероятный трудоголик - вот, что знают о знаменитости ее многочисленные фанаты по всему миру.

Достигнуть такой популярности и стать богатой Мадонне помогло соблюдение ее собственного списка правил. Ему она продолжает следовать ежедневно в свои 65 лет. На прошлый день рождения певица показала свой список домашних правил, который состоит из пяти пунктов: улыбайся, будь счастлив, слушай других, говори добрые слова и довольствуйся тем, что имеешь.

Но это, скорее, установка на каждый день. Мадонна советует заниматься любимым делом, придерживаться четкого и регулярного графика и никогда не жаловаться. Более того, она советует не прикрываться усталостью, чтобы отлынивать от выполнения важных дел, чередовать монотонную работу с интересной, не доводить себя до изнеможения, окружать себя талантами и быть собой.

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