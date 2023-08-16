



Мадонне - 65: главные правила жизни легендарной певицы

В среду, 16 августа, легендарной певице Мадонне исполнилось 65 лет.



Бунтарка по жизни и невероятный трудоголик - вот, что знают о знаменитости ее многочисленные фанаты по всему миру.



Достигнуть такой популярности и стать богатой Мадонне помогло соблюдение ее собственного списка правил. Ему она продолжает следовать ежедневно в свои 65 лет. На прошлый день рождения певица показала свой список домашних правил, который состоит из пяти пунктов: улыбайся, будь счастлив, слушай других, говори добрые слова и довольствуйся тем, что имеешь.



Но это, скорее, установка на каждый день. Мадонна советует заниматься любимым делом, придерживаться четкого и регулярного графика и никогда не жаловаться. Более того, она советует не прикрываться усталостью, чтобы отлынивать от выполнения важных дел, чередовать монотонную работу с интересной, не доводить себя до изнеможения, окружать себя талантами и быть собой.