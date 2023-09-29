



Мадонна зажгла на вечеринке сына в окружении полуголых девиц

Выздоровевшая после серьезной бактериологической болезни Мадонна зажгла на вечеринке сына Дэвида по случаю его 18-летия.



По данным журнала Page Six, мероприятие проходило в The Fleur Room в Нью-Йорке.



Вечеринка, на которой также присутствовали другие дети знаменитости, проходила в частном формате на крыше. Приличное застолье переросло в дикие танцы, в которых певица участвовала в окружении полуголых девиц.



"С 18-летием, Дэвид Банда! Потомок племени Нгони. Невозможно поверить, что прошло почти 18 лет с тех пор, как мы встретили тебя в Мчинджи в доме-интернате Надежды", - подписала Мадонна под видео, которым поделилась в Instagram.