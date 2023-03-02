



Мадонна закрутила роман с 29-летним тренером своих детей

64-летняя королева поп-музыки сейчас встречается с 29-летним боксером Джошем Поппером, который, по словам инсайдеров, тренирует одного из ее детей в тренажерном зале Bredwinners в Нью-Йорке . Об этом пишет Daily Mail.



Ни Поппер, ни Мадонна публично не заявляли о своем романе, а только делились в социальных сетях совместными фотографиями в спортзале.



Первые совместные фото пары появились в начале марта: на них певица обнимается со своим спарринг-партнером и прижимается губами к плечу Поппера, сжимая его руку.



Боксер также поделился фотографией в соцсетях: на снимке он обнимает певицу в окружении трех своих друзей. Все они позируют возле боксерского ринга.

Когда DailyMail.com обратился к Попперу, он отказался подтвердить или опровергнуть, что встречается с поп-иконой, которая старше его на 36 лет.



Воздерживается от комментариев и поп-дива.



