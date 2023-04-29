



Мадонна выпустила скандальный клип о войне, запрещенный 20 лет назад

Мадонна шокировала премьерой клипа на свою старую песню American Life. Звезда выпустила видеоклип о войне, который был под запретом почти 20 лет.



Артистка опубликовала полную версию скандального клипа. Ранее Мадонна появилась на обложке итальянского журнала в образе Девы Марии и Иисуса Христа.



Премьера песни American Life состоялась еще в 2003 году, но тогда клип запретили для показа из-за жесткого содержания. Ведь в своей работе Мадонна показала весь ужас американского вторжения в Ирак того времени.



В клипе певица поначалу показала подиум с моделями, одетыми в костюмы с армейской тематикой. Но потом на сцене появляются раненые солдаты, испуганные дети в мусульманских одеждах и жертвы войны.



Впоследствии в клипе показываются военные без конечностей. Видео сочетается с реальными жуткими кадрами войны в Ираке.



В это время "зрители" подиума, состоятельные модники и селебрити продолжают фотографировать подиум и смеяться. Затем на сцене появляется Мадонна на бронированном авто и бросает гранату в зрительный зал.