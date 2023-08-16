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Мадонна возвращается: стало известно о первых репетициях певицы после болезни
16.08.2023 14:19 Алина Груднева

Мадонна возвращается: стало известно о первых репетициях певицы после болезни

Певица Мадонна, которой 16 августа исполнилось 65 лет, после госпитализации с серьезной бактериалогической инфекцией уже вернулась к репетициям в преддверии своего мирового турне.

Информацию об этом распространил британский таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Уточняется, что Мадонна уже провела первые репетиции в Нью-Йорке и Лондоне. Первый концерт знаменитости ожидается 14 октября в Великобритании. По словам источника, певица по-прежнему восстанавливается после болезни, однако она настроена позитивно, поскольку очень хочет вернуться на сцену.

"Мадонна ждала, чтобы вернуться к репетиции. Она забронировала не только "Колизей" в Нью-Йорке, но и второе помещение в Лондоне для последней недели генеральных репетиций", - отметил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мадонна не может приступить к подготовке отложенного из-за болезни турне, поскольку ее медстраховщики настаивают на проведении обследования.

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