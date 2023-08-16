



Мадонна возвращается: стало известно о первых репетициях певицы после болезни

Певица Мадонна, которой 16 августа исполнилось 65 лет, после госпитализации с серьезной бактериалогической инфекцией уже вернулась к репетициям в преддверии своего мирового турне.



Информацию об этом распространил британский таблоид The Sun со ссылкой на источник.



Уточняется, что Мадонна уже провела первые репетиции в Нью-Йорке и Лондоне. Первый концерт знаменитости ожидается 14 октября в Великобритании. По словам источника, певица по-прежнему восстанавливается после болезни, однако она настроена позитивно, поскольку очень хочет вернуться на сцену.



"Мадонна ждала, чтобы вернуться к репетиции. Она забронировала не только "Колизей" в Нью-Йорке, но и второе помещение в Лондоне для последней недели генеральных репетиций", - отметил источник.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мадонна не может приступить к подготовке отложенного из-за болезни турне, поскольку ее медстраховщики настаивают на проведении обследования.