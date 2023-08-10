Новости » Life Style
Мадонна вернулась к пикантным фотосессиям после тяжелой болезни
10.08.2023 18:45 Алина Груднева

Мадонна вернулась к пикантным фотосессиям после тяжелой болезни

Певица Мадонна восстановилась после тяжелой инфекционной болезни и вернулась к прежнему образу жизни.

В частности, знаменитость вновь начала сниматься в пикатных фотосессиях, результатами которых делится в Instagram.

На одном из последних снимков полураздетая Мадонна позирует, сидя на унитазе возле биде и смотрит куда-то вверх.

На другом чувственном фото певица демонстрирует глубокое декольте и идеальную кожу.

Чтобы посмотреть все последние фото, пролистайте вбок

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы