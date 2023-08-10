Мадонна вернулась к пикантным фотосессиям после тяжелой болезни
Певица Мадонна восстановилась после тяжелой инфекционной болезни и вернулась к прежнему образу жизни.
В частности, знаменитость вновь начала сниматься в пикатных фотосессиях, результатами которых делится в Instagram.
На одном из последних снимков полураздетая Мадонна позирует, сидя на унитазе возле биде и смотрит куда-то вверх.
На другом чувственном фото певица демонстрирует глубокое декольте и идеальную кожу.
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