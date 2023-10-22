



Мадонна усилила меры своей безопасности после выражения поддержки Израилю

По данным Daily Mail, поп-звезда Мадонна предприняла дополнительные меры безопасности после того, как стала объектом разжигающих ненависть комментариев в Интернете за выражение солидарности с Израилем, ведущим войну против ХАМАСа.



Певицу раскритиковали, несмотря на то, что она также высказалась в поддержку палестинцев и пожелала мира обеим сторонам, – эти комментарии она сделала на концерте в Лондоне на прошлой неделе в рамках своего мирового турне.



“То, что происходит сейчас между Израилем и Палестиной, душераздирающе, и никто не хочет видеть, что происходит”, – сказала Мадонна. “Я вижу, как детей сбрасывают с мотоциклов, похищают, младенцев обезглавливают, детей расстреливают и убивают, что, черт возьми, происходит в мире?”

Позже 65-летнюю певицу обвинили в том, что она “сионистская с*ка” и “преступница”.



Мадонна сказала, что она “напугана угрозами”, но считает, что “было бы безответственно не говорить об этом”.