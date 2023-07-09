



Мадонна возможно принимала наркотики во время подготовки к мировому турне,– СМИ

Американская певица Мадонна продолжает восстанавливаться после тяжелой бактериальной инфекции. Но в сети ходят слухи, что знаменитость принимала наркотики в процессе подготовки своего тура, сообщает RADAR.



Информация о наркотиках появилась из-за того, что певице, которая оставалась прикованной к кровати, ввели препарат, используемый при передозировке наркотическими веществами. Однако, по официальной информации, его использовали, потому что артистка подхватила серьезную бактериальную инфекцию.



Исполнительница активно готовилась к мировому туру в честь 40-летия своей музыкальной карьеры под названием Celebration. Так что в сети ходят слухи, что она могла воспользоваться допингом для лучшего самочувствия. Отметим, турне должно было начаться 15 июля с концерта в Ванкувере в Канаде. Но, возможно, его придется перенести. Однако пока ни менеджер, ни агент певицы не сообщили об этом.



Следует добавить, что препарат, который ввели Мадонне, также используется для купирования острого септического шока у пациентов, поэтому при бактериальной инфекции его тоже могли использовать.