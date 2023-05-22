



Мадонна собирается посетить Израиль в эти выходные

Певица Мадонна собирается посетить Израиль в эти выходные на еврейском празднике Шавуот. По сообщениям еврейских СМИ, она не будет выступать: эт частная поездка.



Певица отмечает некоторые еврейские праздники, хотя она и не еврейка, посетит могилы раввинов, связанных с еврейским мистическим движением Каббала, — могилы раввина 16-го века Ицхака бен Соломона Лурии Ашкенази (известного на иврите как Ha'ARI Hakadosh) и бывшего духовного лидера Мадонны, раввина Филипа С. Берга.