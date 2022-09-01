



Мадонна рассказала о своей "одержимости"

Американская поп-дива Мадонна опубликовала на своем YouTube-канале видео, в котором она ответила на 50 самых задаваемых вопросов.



Подкаст приурочен к 40-летию ее музыкальной карьеры.



Артистка призналась, что сейчас она "одержима сексом" и это ее "навязчивая идея".



64-летняя певица также заявила, что больше всего сожалеет о том, что за жизнь успела дважды выйти замуж. Мадонна была замужем за Шоном Пенном и Гаем Ричи. Про брак с последним она высказывалась в крайне негативном ключе.



"Были времена, когда я чувствовала себя как в темнице. Мне действительно не позволяли быть собой. Мне нужно найти кого-то, кто спокойно принимает меня такой, какая я есть", - рассказала Мадонна.

