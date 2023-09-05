



Мадонна прокатилась на велосипеде, готовясь к мировому турне после болезни

Популярная певица Мадонна постепенно возвращается к активному образу жизни после того, как перенесла мировое турне из-за бактериалогической инфекции, с которой попала в реанимацию.



Ее заметили катающейся по улицам Нью-Йорка на велосипеде в сопровождении ее тренера.



Знаменитость облачилась в облегающие леггинсы и спортивный топ, на которых изображен ее фирменный логотип. Образ Мадонна завершила бейсболкой и солнцезащитными очками.

Ранее родственник поп-легенды рассказал в интервью британской газете Daily Mail, о том, что семья готовилась к худшему сценарию, когда она попала в больницу. В последнее время она чувствует себя хорошо и готовится к масштабному концертному туру по всему миру.Первые концерты будут проведены в октябре в Лондоне, после чего Мадонна вернется в США. В Нью-Йорке концерт запланирован на 13 декабря.