



Мадонна приедет в Израиль на Шавуот с частным визитом

Мадонна должна прибыть в Израиль в ближайшие дни, но не планирует выступать.



Легенда эстрады собирается посетить могилу раввина Исаака Лурии, также известного как “Ари” или “Аризаль”, а также могилу своего духовного наставника раввина Филиппа Берга, основателя Международного центра каббалы. Оба раввина были известными каббалистами и похоронены в Цфате.



Около двух месяцев назад Израиль также посетил актер Рокко Ричи, старший сын Мадонны и ее бывшего мужа Гая Ричи.



Предыдущий визит Мадонны в Израиль был в 2019 году во время конкурса песни “Евровидение”, где она выступала. Тогда певица столкнулась с резким сопротивлением со стороны движения BDS, но сказала, что хотела бы снова посетить Израиль в будущем.

