



Мадонна после больницы впервые вышла в люди. Видео

Всемирно известную певицу Мадонну, госпитализированную в конце июня в отделение интенсивной терапии, впервые увидели на улицах Нью-Йорка, сообщает Page Six.



Кадр с 64-летней поп-королевой обнародовала в TikTok подкастерша Лорен Конлин.



Так, артистка, вышедшая в свет в компании своей подруги, была одета в удобный черный костюм с шортами. Образ она дополнила большими черными очками, светлой шляпой и белыми кроссовками. Она немного опиралась на фонарный столб, ожидая, пока перейдет улицу.



Напомним, у артистки развилась серьезная бактериальная инфекция, приведшая к тому, что она провела несколько дней в больнице.

