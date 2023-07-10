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Мадонна после больницы впервые вышла в люди. Видео | Фото: instagram.com/madonna
10.07.2023 16:23 Раиса Вовк

Мадонна после больницы впервые вышла в люди. Видео

Всемирно известную певицу Мадонну, госпитализированную в конце июня в отделение интенсивной терапии, впервые увидели на улицах Нью-Йорка, сообщает Page Six.

Кадр с 64-летней поп-королевой обнародовала в TikTok подкастерша Лорен Конлин.

Так, артистка, вышедшая в свет в компании своей подруги, была одета в удобный черный костюм с шортами. Образ она дополнила большими черными очками, светлой шляпой и белыми кроссовками. Она немного опиралась на фонарный столб, ожидая, пока перейдет улицу.

Напомним, у артистки развилась серьезная бактериальная инфекция, приведшая к тому, что она провела несколько дней в больнице.
 

@laurenconlin4 #MADONNA #madonnafans #madonnaforever #celebritysighting #laureninterviews #nyc #newyorkcity ♬ Lucky Star - Madonna

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