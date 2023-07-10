Мадонна после больницы впервые вышла в люди. Видео
Всемирно известную певицу Мадонну, госпитализированную в конце июня в отделение интенсивной терапии, впервые увидели на улицах Нью-Йорка, сообщает Page Six.
Кадр с 64-летней поп-королевой обнародовала в TikTok подкастерша Лорен Конлин.
Так, артистка, вышедшая в свет в компании своей подруги, была одета в удобный черный костюм с шортами. Образ она дополнила большими черными очками, светлой шляпой и белыми кроссовками. Она немного опиралась на фонарный столб, ожидая, пока перейдет улицу.
Напомним, у артистки развилась серьезная бактериальная инфекция, приведшая к тому, что она провела несколько дней в больнице.
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