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Мадонна показала, как отпраздновала юбилей
19.08.2023 14:41 Алина Груднева

Мадонна показала, как отпраздновала юбилей

Поп-дива Мадонна показала, как отпраздновала свой 65-й день рождения.

Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram.

По словам знаменитости, день рождения она отмечала в Португалии.

"Как здорово быть живой! Потрясающе, что я могу надеть свои туфли для танцев и отпраздновать свой день рождения! Я так благодарна! Спасибо, Лиссабон! И всем, кто сделал это возможным", — написала Мадонна.

Напомним, что певица перенесла серьезную бактериальную инфекцию, из-за которой проходила лечение в больнице. В связи с болезнью был перенесен ее концертный тур.

После реабилитации Мадонна уже вернулась к репетициям. Первый ее концерт ожидается 14 октября в Великобритании. 

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