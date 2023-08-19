



Мадонна показала, как отпраздновала юбилей

Поп-дива Мадонна показала, как отпраздновала свой 65-й день рождения.



Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram.



По словам знаменитости, день рождения она отмечала в Португалии.



"Как здорово быть живой! Потрясающе, что я могу надеть свои туфли для танцев и отпраздновать свой день рождения! Я так благодарна! Спасибо, Лиссабон! И всем, кто сделал это возможным", — написала Мадонна.



Напомним, что певица перенесла серьезную бактериальную инфекцию, из-за которой проходила лечение в больнице. В связи с болезнью был перенесен ее концертный тур.



После реабилитации Мадонна уже вернулась к репетициям. Первый ее концерт ожидается 14 октября в Великобритании.