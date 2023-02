Мадонна показала “истинное” лицо "после операции" – фото

Американская певица Мадонна показала новое фото после критики ее лица на Grammy-2023. После Grammy-2023 на Мадонну накатилась волна критики из-за ее внешнего вида. Певица вспомнила об этом на днях.



Исполнительница опубликовала фото, где позирует на стуле в рваных джинсах и черной куртке. В подписи к кадру Мадонна призналась, что сделала пластическую операцию, после которой у нее наконец спал отек.



“Посмотрите, какая я милая теперь, когда отек после операции спал. Лол”, – написала поп-дива.



Но фаны считают, что звезда просто пошутила и подколола хейтеров, которые раньше раскритиковали ее из-за внешности.



Напомним, после Grammy-2023 сетью разлетелись фото лица Мадонны. Пользователи и пресса отметились не всегда толерантными комментариями о ее внешнем виде, сравнивали с персонажем из фильмов ужасов и критиковали из-за пластических операций и изменений во внешности, которые многим показались неудачными.



Мадонна эмоционально ответила на критику пользователей и комментарии от печати. Она обвинила фанатов в эйджизме и мизогинии, а также подчеркнула, что не будет извиняться за внешний вид. Также звезда объяснила, что кадры с Grammy искаженно показали ее лицо, потому что фотограф использовал камеру с длинным объективом.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az