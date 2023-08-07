



Мадонна перенесла начало мирового турне из-за проблем со здоровьем

Мадонна сообщила свои фанатам, что переносит мировое турне в честь 40-летия творческой деятельности "Celebration" из-за недавних проблем со здоровьем.



Соответствующий пост певица опубликовала в своем аккаунте в Х (Twitter).



"Еще раз спасибо за вашу невероятную поддержку и терпение в течение последних нескольких недель! — написала Мадонна. — Я рада сообщить, что расписание тура изменится в ближайшие несколько дней. До скорой встречи на заслуженном празднике!"



Напомним, люди из близкого окружения Мадонны считают, что она "довела себя" до госпитализации с последующим лечением в отделении интенсивной терапии, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами сцены. По словам близкого окружения, артистка за несколько дней до случившегося чувствовала слабость и головокружение, однако не прекращала многочасовых тренировок, готовясь к своим шоу.



Шоу должно было стартовать в канадском Ванкувере 15 июля.

