



Мадонна отказалась умирать, находясь в коме

Прошлым летом американская певица Мадонна была найдена в собственном доме без сознания. Поп-диву немедленно отвезли в больницу, и четыре дня она провела в коме.



Об этом сообщает издание People.



Недавно, выступая на концерте в Лос-Анджелесе Мадонна раскрыла новые подробности своего пребывания в больнице. Она призналась, что стало не то чтобы тяжело выступать физически, сколько эмоционально, рассказала она поклонникам.



По словам певицы, это был “опыт на грани жизни и смерти" и рассказала, что "первым словом", которое она произнесла, выйдя из комы, было "Нет".



"Я почти уверена, что это был Бог, который сказал мне: "Хочешь уйти? Хочешь уйти со мной? Нет", - продолжала Мадонна, вызывая смех в зале.



Позже она вспомнила разговор со своим менеджером, Гаем Осири, когда лежала в больнице. "Он сказал: "Ну, когда ты думаешь вернуться в тур?" Я вынула кислород из носа, посмотрела на него и сказала: "Через два долбанных месяца!"



Напомним, что поп-диве на сегодня 65 лет, и она все еще удивляет фанатов горячими фотосессиями.