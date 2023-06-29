



Мадонна госпитализирована: у нее "серьезная бактериальная инфекция"

Мадонна откладывает свой предстоящий тур Celebration, пока она восстанавливается после пребывания в отделении интенсивной терапии в Нью-Йорке из-за "серьезной бактериальной инфекции".



Менеджер суперзвезды Гай Осери опубликовал в Instagram об этом сообщаение, пишет USA TODAY.



"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней провела в отделении интенсивной терапии. Состояние ее здоровья улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление, - написал он. - В это время нам придется приостановить все обязательства, включая турне".



Тур Celebration должен был начаться в Ванкувере 15 июля. В сообщении Осери добавляется, что новая дата начала и перенесенные концерты будут объявлены в ближайшее время.



Мадонна объявила о своем турне в начале года. Турне пройдет по 35 городам, включая Сиэтл, Феникс, Чикаго, Сан-Франциско, Лас-Вегас и Вашингтон, округ Колумбия, а осенью последуют 11 европейских концертов. После первоначальной продажи на нескольких рынках были добавлены вторые концерты, чтобы удовлетворить спрос.



Мадонна, которой 16 августа исполнится 65 лет, в последний раз гастролировала в 2019-2020 годах в рамках своего тура Madame X, выступая на небольших площадках впервые после тура The Virgin в 1985 году. В то время как те концерты были в основном посвящены ее альбому 2019 года "Madame X", тур Celebration был заявлен как ретроспектива карьеры, которая, несомненно, будет наполнена многочисленными хитами, сделавшими ее самой успешной исполнительницей в истории чарта Billboard Hot 100.

