



Мадонна дала четкие распоряжения на случай своей смерти

Певица Мадонна несколько недель назад испугала поклонников своей неожиданной госпитализацией. Звезду без сознания доставили в больницу, где ей успели спасти жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.



По данным издания, Мадонна после того вернулась домой из больницы, дала конкретные указания относительно своего музыкального наследия. 64-летняя певица запретила использовать свою голограмму на концертах после своей смерти.



"За исключением Abba Voyage, использование голограмм для оживления исполнителей было, мягко говоря, сомнительным. Голографический тур Уитни Хьюстон был раскритикован, и Мадонна не хочет позволить жадным к деньгам боссам сделать то же с ней. Всю свою жизнь она поддерживала культурную значимость – и нет никаких шансов, что она позволит запятнать таким образом свою тяжелую работу”, – сообщили изданию друзья певицы.



Также во избежание ссор из-за своего огромного состояния в 850 миллионов долларов артистка планирует разделить права на свои песни поровну между своими детьми.



У Мадонны шестеро детей – Лурдес, 26 лет, Рокко, 22 лет, Дэвида, 17 лет, Мерси Джеймс, 16 лет, и близнецы Эстер и Стиль, 10 лет.