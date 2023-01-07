



"Мадам Эпштейна" наняла адвоката Харви Вайнштейна для подачи апелляции

Осужденная за секс-торговлю Гислейн Максвелл (известная также как "мадам Эпштейна") наняла адвоката Харви Вайнштейна по апелляциям, чтобы попытаться отменить приговор за ее роль в скандале с Джеффри Эпштейном.



Об этом стало известно изданию Page Six.



Адвокат Артур Л. Айдала, который представляет Вайнштейна, подтвердил, что в пятницу он подал юридические документы, чтобы представлять Максвелл в ее запланированной апелляции.



И хотя сама апелляция не была подана, Айдала заявил, что они считают, что "судья первой инстанции допустил ошибки" в деле Максвелл, и что с ней "жестоко обращались" во время заключения.



Он добавил, что апелляционный процесс будет касаться того не вопроса о виновности или невиновности Максвелл, а того, "вынес ли судья правильное юридическое решение".