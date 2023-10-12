Мааданей Мания: режим работы, скидки, сбор необходимых вещей для солдат
События последних нескольких дней перевернули жизнь каждого из нас с ног на голову. Единственное, что помогает сохранить остатки самообладания - рутина, которую необходимо выполнять каждый день. Мы, коллектив Мааданей Мания, продолжаем эту рутину и ищем способы помочь солдатам и гражданам.
Продукты во всех филиалах есть, все магазины работают в штатном режиме
Возникший ажиотаж, который вызвали сообщения службы тыла о подготовке еды и воды. В магазинах было много очередей, а кадры в новостях с пустыми полками наводили еще больше ужаса. Не беспокойтесь, еда в магазинах есть. Мы продолжаем получать продукцию, наши филиалы работают в штатном режиме.
В некоторых магазинах в часы-пик могут быть очереди, по разным причинам и обстоятельствам не все сотрудники сейчас имеют возможность выйти на рабочее место. Мы просим с пониманием отнестись к этой ситуации.
Цены
Поднятия цен на продукты во всех филиалах Мааданей Мания не произошло. Кроме того, все сезонные скидки, которые выходят раз в месяц, объявлены без опозданий: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania/posts/827059246088376
Пункты сбора необходимых вещей для солдат
На данный момент в филиалы Хайфа ул. Йоав 1, Герцлия ул. Соколов 1, Петах Тиква ул. Гутман 7 (Рынок), Реховот ул. Герцель 157, Ашдод ул. Ташах 3, Бат ям Бальфур 134 и Узиель 5 и в филиалах Ришон ле-Циона Герцель 30, Герцель 91 и Алталена 3 (пром зона), вы можете принести вещи для солдат, а мы позаботимся об их доставке напрямую в части.
Список вещей первой необходимости:
- Дезодоранты
- Шампунь
- Мыло для тела
- Зубные пасты
- Зубные щетки
- Прокладки
- Нижнее белье
- Туалетная бумага
- Одноразовые бритвы + пена
- Полотенца
- Носки
- Майки
- Средства против натирания
- Влажные салфетки
- Тальк
- Средство от комаров
- Мобильные зарядные устройства
- Черный кофе
- Растворимый кофе
- Чай
- Печенье
- Готовые консервы
- Растворимые супы/блюда быстрого приготовления
- Кукурузные хлопья
- Орехи
- Перекусы (бамба, чипсы)
- Шоколадная паста
- Хлеб/крекеры
- Молоко (которое можно без холодильника хранить)
- Одноразовая посуда
- Бумажные полотенца
- Марля
Об открытии новых точек сбора, а также обновление списка необходимых продуктов мы будем публиковать в наших соцсетях: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania и https://t.me/MaadaneiMania
Берегите себя и своих близких!
Адреса магазинов: https://mania-m.co.il/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
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