



Мааданей Мания: режим работы, скидки, сбор необходимых вещей для солдат

События последних нескольких дней перевернули жизнь каждого из нас с ног на голову. Единственное, что помогает сохранить остатки самообладания - рутина, которую необходимо выполнять каждый день. Мы, коллектив Мааданей Мания, продолжаем эту рутину и ищем способы помочь солдатам и гражданам.



Продукты во всех филиалах есть, все магазины работают в штатном режиме



Возникший ажиотаж, который вызвали сообщения службы тыла о подготовке еды и воды. В магазинах было много очередей, а кадры в новостях с пустыми полками наводили еще больше ужаса. Не беспокойтесь, еда в магазинах есть. Мы продолжаем получать продукцию, наши филиалы работают в штатном режиме.



В некоторых магазинах в часы-пик могут быть очереди, по разным причинам и обстоятельствам не все сотрудники сейчас имеют возможность выйти на рабочее место. Мы просим с пониманием отнестись к этой ситуации.







Цены



Поднятия цен на продукты во всех филиалах Мааданей Мания не произошло. Кроме того, все сезонные скидки, которые выходят раз в месяц, объявлены без опозданий: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania/posts/827059246088376



Пункты сбора необходимых вещей для солдат



На данный момент в филиалы Хайфа ул. Йоав 1, Герцлия ул. Соколов 1, Петах Тиква ул. Гутман 7 (Рынок), Реховот ул. Герцель 157, Ашдод ул. Ташах 3, Бат ям Бальфур 134 и Узиель 5 и в филиалах Ришон ле-Циона Герцель 30, Герцель 91 и Алталена 3 (пром зона), вы можете принести вещи для солдат, а мы позаботимся об их доставке напрямую в части.



Список вещей первой необходимости:

- Дезодоранты

- Шампунь

- Мыло для тела

- Зубные пасты

- Зубные щетки

- Прокладки

- Нижнее белье

- Туалетная бумага

- Одноразовые бритвы + пена

- Полотенца

- Носки

- Майки

- Средства против натирания

- Влажные салфетки

- Тальк

- Средство от комаров

- Мобильные зарядные устройства

- Черный кофе

- Растворимый кофе

- Чай

- Печенье

- Готовые консервы

- Растворимые супы/блюда быстрого приготовления

- Кукурузные хлопья

- Орехи

- Перекусы (бамба, чипсы)

- Шоколадная паста

- Хлеб/крекеры

- Молоко (которое можно без холодильника хранить)

- Одноразовая посуда

- Бумажные полотенца

- Марля



Об открытии новых точек сбора, а также обновление списка необходимых продуктов мы будем публиковать в наших соцсетях: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania и https://t.me/MaadaneiMania



Берегите себя и своих близких!



Адреса магазинов: https://mania-m.co.il/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/



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