



Мааданей Мания: история успеха



Вряд ли в Израиле найдется человек, которому не была бы знакома сеть деликатесных магазинов Мааданей Мания. 22 магазина по всей стране (в ближайшее время откроется новый, 23-ий филиал, в самом центре Нетании), собственная ферма, мясное производство, продукция высокого качества, демократичные цены - так выглядит Мааданей Мания для нас, обычных клиентов. Кто стоит за успешным проектом и как маленькая ферма по выращиванию животных стала одной из самых крупных продуктовых компаний в стране?

Герман Мания положил начало созданию компании еще в середине 60-х годов. Впервые он столкнулся с профессией свиновода, когда работал в поселениях Галилеи. Собственное выращивание свиней Герман Мания начал в 1966 году, а продолжили дело уже его сыновья Яков и Меир Мания.





Семья Мании поняла, что у этого покупателя есть огромный потенциал, и с ним надо строить долгосрочные отношения. Тогда Яков Мания отправился в самые знаменитые заводы по переработке мяса - в Германию.

Полученный опыт он привёз сюда, в Израиль.

Первый магазин был открыт на основе фабрики в Ришон ле-Ционе, а позже появилась необходимость открыть филиалы и в других городах. Первые магазины открывались по образцу европейских: основа ассортимента - мясная продукция, в том числе свинина, а среди работников - настоящие виртуозы, знающие вкусы капризных клиентов.

Поворотным моментом в развитии семейного бизнеса стал переход от чистого производства к сфере торговли. Это произошло в начале 90-х, когда с волной русской алии во многих городах и районах появился массовый и главный потребитель.Семья Мании поняла, что у этого покупателя есть огромный потенциал, и с ним надо строить долгосрочные отношения. Тогда Яков Мания отправился в самые знаменитые заводы по переработке мяса - в Германию.Полученный опыт он привёз сюда, в Израиль.Первый магазин был открыт на основе фабрики в Ришон ле-Ционе, а позже появилась необходимость открыть филиалы и в других городах. Первые магазины открывались по образцу европейских: основа ассортимента - мясная продукция, в том числе свинина, а среди работников - настоящие виртуозы, знающие вкусы капризных клиентов.

Сегодня Меир Мания занимается заводом, фермой, а также компанией Mania & Avidan Ltd. С расширением сети магазинов появилась потребность в импорте, поэтому была создана компания Mania & Avidan Ltd, которая занимается поставкой продукции непосредственно в сети магазинов, что обеспечивает конкурентоспособные цены на товары, кроме того, компания занимается дистрибьюцией по всей стране.





Фабрика «Мааданей Мания» находится в Ришон ле-Ционе. Она получает со своей фермы свежее охлажденное мясо и производит более 250 наименований мясных деликатесов. Отсюда эта продукция (колбасы, окорока, ветчины, а также свежее мясо высокого качества) поставляется непосредственно в магазины.

Над семейным делом трудится и Яков Мания, который стоит во главе сети магазинов.



Яков Мания не относится к числу тех бизнесменов, для которых абсолютно безразлично, чем торговать, лишь бы был спрос. Он один из ведущих специалистов в сфере некошерного мяса. Семья Мания издавна поставляла свою продукцию в некошерные рестораны, и до сих пор свиные стейки фирмы «Мания» безальтернативны, их логотип - своего рода гарантия качества.



Примечательно, что от Якова Мания вы не услышите плохого слова о конкурентах. Он не верит в большие супермаркеты площадью в тысячи квадратных метров, и считает, что инвестиции в их создание, а затем огромные расходы на съем и налоги в итоге ложатся тяжелым грузом на потребителя и приводят к неизбежной дороговизне товаров. У небольших магазинов, на его взгляд, есть куда большие возможности для маневра, главное - тщательно спланировать торговые площади, чтобы у покупателя был максимально широкий выбор.



В этом году Мааданей Мания исполняется 26 лет!

Сегодня во всех филиалах деликатесных магазинов вы найдёте и полюбившиеся репатриантам тхину, хумус, кускус, матбуху, и пельмени, борщ, пирожки, на которые коренные уроженцы давно положили глаз! Семья Мании может гордиться тем, что именно они первыми накормили и тех, и других!



Этот день рождения мы встречаем обновленными! В прошлом году мы разработали новый фирменный стиль, который уже внедрили в часть магазинов. В ближайшие несколько лет изменится внешний вид всех филиалов. Новый стиль полностью отражает наши ожидания от новой главы в истории Мааданей Мания - она будет еще ярче, еще красочнее, еще вкуснее!



*На правах рекламы