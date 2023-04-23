



Люся Чеботина о Филиппе Киркорове: Такого надо еще поискать

Певица Люся Чеботина заявила, что слухи о тяжелом характере Филиппа Кирокорова сильно преувеличены. Она считает его прекрасным человеком с замечательным характером. Своим мнением о звезде российской эстрады артистка поделилась за кулисами шоу “Авторадио. 30 лет. Классика”, проходившем в москоском “Крокус Сити Холле”.



“Слухи о том, что Филипп – капризный, злой, что он может кого-то оскорбить – это все миф. Такого душевного человека надо еще поискать", – сказала Чеботина, добавив, что очередной пример верности профессии Киркоров показал во время съемок клипа – он усердно работал, невзирая на недомогание и температуру.



Певица появилась на музыкальном празднике в наряде, который приковал внимание публики – на ней было мерцающее золотое платье с длинным шлейфом и глубоким декольте. Продюсер артистки Антон Богославский обмолвился, что наряд обошелся в миллион рублей.



В день 30-летия “Авторадио” Люся Чеботина спела в дуэте с Филиппом Киркоровым. По ее словам, в конце апреля поклонников ждет новая песня, записанная совместно с Киркоровым. Возможно, намекнула певица, этот хит поможет ей “стать королевой”.



Известно также, что Люся Чеботина готовится к съемкам фильма, в котором сыграет главную роль.