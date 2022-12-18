



Любовь Успенская заявила о намерении стать женой Николая Баскова

Певица Любовь Успенская пофлиртовала с коллегой по цеху Николаем Басковым в новом выпуске программы “Дуэты”.



Басков, будучи ведущим шоу, очень обрадовался, увидев Успенскую на сцене, ведь артистов связывает многолетняя доужба.



Николай заявил, что хочет поцеловать звезду, как родственницу. Но ее смутили подобные слова. Она возмутилась и сказала, что он должен целовать ее не как родственницу, а как жену.



Успенская вспомнила, что Басков обещал ей большую любовь, и призвала артиста держать слово.