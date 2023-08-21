



Любовь к фруктам продолжается: Apple подала заявку на торговую марку Pineapple

Apple продолжает свои попытки брендинга на фруктовую тему, официально подав заявку на несколько торговых марок PINE APPLE. Об этом пишет Bazaar Times.



Заявки на товарные знаки, которые в настоящее время находятся на стадии подачи заявок, охватывают такие категории, как научные инструменты, продажа рекламы и ремонт зданий. Интересно, что термин “PINE APPLE” соответствует названиям тропических фруктов на китайском языке.



За последние годы Apple подала 215 заявок, возражая против “фруктовых” товарных знаков. Из возражений против товарных знаков, инициированных Apple, 17% привели к отказу от возражений со стороны противоборствующих сторон, а более половины не получили никакой реакции на судебные иски Apple.

Усилия технологической компании по созданию товарных знаков, вдохновленные фруктами, не обошлись без разногласий. Памятный случай связан с противостоянием Apple с американской художницей Фрэнки Пинэппл из-за английского суффикса “яблоко” в ее сценическом имени. Этот инцидент подчеркивает бдительность Apple в отношении всего, что хотя бы отдаленно похоже на ее торговую марку.



В 2017 году компания занялась торговой маркой фруктов в Швейцарии, нацелившись на изображение яблока Гренни Смит. В результате Fruit Union Suisse, швейцарская фруктовая компания с вековой историей, столкнулась с риском необходимости изменить логотип. Директор компании выразил озабоченность, подчеркнув “универсальный характер символа яблока и неотъемлемое право каждого на его использование”.



Попытка Apple создать товарный знак PINE APPLE является последней главой в истории любви компании к брендингу на основе фруктов. Тем не менее еще неизвестно, как развернется эта погоня за торговой маркой.

