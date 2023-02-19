



Любовь - это… самые вкусные способы признаться в любви с Мааданей Мания!

День всех влюбленных - только официально самый романтичный день в году. На самом деле, для любви нет неподходящего времени: она всегда к месту. В суете будних дней мы забываем об этом, поэтому любой повод напомнить о чувствах приходится кстати! Мы приготовили для вас несколько очень простых способов признаться в любви кому бы то ни было и выбрали лучший для этого инструмент - вкус!







Любовь - это когда вы вместе жарите пельмешки среди ночи



Пельмени варить умеет каждый, а вот жарить - особый вид искусства. При чем, жареные в ночи почему-то еще вкуснее! Рецепт очень простой: нагреть масло, обжарить лук до розового цвета, выложить пельмени, жарить до красивой корочки. Сметану взбить со специями, залить пельмени и жарить на слабом огне еще пару минут.



Главное в этом рецепте - качественные пельмени! А в Мааданей Мания пельмени всегда отличные: пельмени Русские/Сибирские/Домашние/для супа/Малютки - в общем, на любой вкус!







Любовь - это когда он балует рыбкой и икрой не только в Новый год



Вкусный люкс по цене прошлого года, да ещё и с готовым рецептом красивой подачи. Дарим! Записывайте: купить в Мааданей Мания бельгийские вафли (18,90 шек/2 уп. по 250 гр), икру (99.9 шек/250 гр)* и лосось (филе копченое порционное 14,90 шек/100г). Вафельки подогреть и на одну выложить икру, а на другую - лосось. Звучит, как рецепт идеального свидания!







Любовь - это когда ты нашел любимый вкус сырка



Для кого-то глазированные сырки любимый перекус, для кого-то ностальгический десерт или гилти плежер, но все сходятся в одном - нет сырка лучше, чем сырок с любимым вкусом!



О белорусских глазированных сырках Feelin (9,90 шек/3 шт.) уже ходят легенды: 6 разных вкусов и все яркие (клубника, малина-черника со злаками, какао, ваниль). А на днях в нашем магазине появился ещё один, новый, с малиновым вкусом в лимонной глазури!



Но главное отличие этих творожных угощений от других подобных десертов - упаковка. Каждый сырок - в упаковке с удобной картонной подложкой. Во-первых, его можно носить с собой хоть в сумке, хоть в кармане - он не раздавится и не помнётся, во-вторых, руки не испачкаются в сладкой глазури и будут чистыми!







Любовь - это когда она умеет прожарить стейк, как тебе нравится



Стейк - это не просто блюдо, это один из искуснейших способов признаться в любви не только партнёру, но и кулинарному искусству! Каждый стейк - это удивительное сочетание свежего мяса, профессиональной обработки и идеальной прожарки. Нежный внутренний слой с тонкими жировыми вкраплениями придают стейку неповторимый аромат и вкус. Самое главное - правильное мясо, а у нас в Мании оно точно есть!



В Мааданей Мания работают профессиональные мясники, которые знают о нём всё! Выбрать для вас лучший кусок помогут в любом филиале.







Любовь - это когда тебе нальют бокальчик вина после тяжелого рабочего дня



Знать вкусы своих друзей - дело чести. Согласитесь, как же приятно, когда после сложного дня, можно прийти в компанию, где тебя не только выслушают, но и угостят бокалом любимого вина. Для таких случаев рекомендуем новое испанское вино MUELLE (24,90 шек/750 мл)**.



Не слышали о таком? Да, это новый винный проект с особым подходом к винопитию и он полностью разрушает все стереотипы о заурядности недорогих вин. Интересные и запоминающиеся вина, которые легко пить и которые отвечают вкусам и запросам современных потребителей доступны каждому. А вишенка на торте - оформление бутылки! Мимо такого вы точно не пройдете!







Любовь - это провести время наедине с собой и новеньким прошутто



Любовь к другим начинается с любви к себе! В этом бешеном ритме, очень важно не забыть побыть наедине с собой. Выберите добрый фильм или книгу, устройтесь на диване и не забудьте закуску! У нас в Мааданей Мания появилась новинка Прошутто Турина - лучший компаньон для такого вечера.



Мягкий, сладковато-пряный вкус и нежная структура. В Италии принято нарезать Прошутто очень тонкими ломтиками и подавать на стол с фруктами, и конечно с красным вином.Мы рекомендуем начать с нарезки для вкусного, романтического вечера с самим собой! Возьмите любимые сыры, тонкие ломтики прошуто и украсьте веточкой винограда.



Любовь - это заглянуть к маме просто так, с пирогом и поболтать о жизни за чашечкой чая



Когда вы последний раз заглядывали с гостинцем к маме? Самое время!



Не откажите и себе, и ей в удовольствии съесть кусочек восхитительного воздушного десерта! Мягкий и нежный, он станет прекрасным дополнением к кофе или чаю, сопроводит самые душевные беседы с самым близким человеком на свете.



От небольшого кусочка вреда фигуре не будет, а для настроения - одна сплошная польза. Пироги La bottega della - 16,90 шек/450 гр.



Скидки действительны до 28/02/23 или до окончания запаса, а также в соответствии с ассортиментом каждого филиала. Возможны ошибки, указанные в магазине цены являются окончательными.



*Скидка действительна до 18/02/23 или до окончания запаса и при условии покупки на 50 шек и более, и до 3 шт

**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.



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