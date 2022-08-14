



Любопытство людей сгубило популярную среди туристов моржиху

В Норвегии власти решили усыпить популярную среди туристов моржиху по кличке Фрея.

Об этом сообщает ВВС.

Фрея поселилась во фьорде в Осло этим летом. Кличку ей дали в честь скандинавской богини любви.

Весила моржиха примерно 600 кг. Посмотреть на нее собирались туристы и местные жители, вопреки предупреждениям о том, что к ней опасно приближаться.

Управление рыболовства Норвегии опубликовало фото большой группы людей, стоящих на расстоянии вытянутой руки от животного. Это подвергало всех опасности. Моржиха могла испугаться и напасть. В итоге, было решено Фрею усыпить в связи с "сохраняющейся угрозой безопасности".

Ранее эту моржиху замечали в Великобритании, Швеции, Дании и Нидерландах.