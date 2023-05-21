



Люблю ролевые игры: Анна Семенович рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Экс-солистка “Блестящих” Анна Семенович решила рассказать о своих сексуальных предпочтениях. Певица призналась, что любит вносить в интимную жизнь максимальное разнообразие.



“Наказывала, доминировала чуть-чуть. Я вообще люблю ролевые игры, мне нравится. Однозначно, доктор. Я лечу, бываю разной. Надеваем перчатки, специализация может измениться быстро во время игры. Люблю играть в сексуальные прятки, пусть меня ищут”, – поделилась она в беседе с Григорием Хлыстовым на его авторском YouTube-канале.



При этом Семенович сообщила, что все еще находится в поиске избранника. Ранее Семенович говорила, что не боится остаться без семьи. По ее словам, создавать подобный союз нужно только тогда, когда “есть уверенность, что он будет счастливым”.