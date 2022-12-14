



Люблю, когда на меня оглядываются: Диана Ким создала образы для новогодней ночи

Одна из самых известных израильских стилистов Диана Ким придумала актуальные образы для нового 2023 года. Это образы-трансформеры, в которых можно изменить лишь одну деталь и получить совсем другое настроение.



- Не люблю быть такой как все, люблю, когда на меня оглядываются и спрашивают, где я это взяла, - так говорит о своем взгляде на моду Диана. - Я вообще спец находить всякие особенные вещи – я все время хожу по модным дизайнерам в поиске крутой нестандартной одежды и обуви.







За новыми модными впечатлениями и актуальной обувью я часто захожу в магазины WeShoes . Для своих новогодних образов я выбрала обувь, которую создают молодые израильские дизайнеры - марку Seventy Nine. Современный израильский бренд одним из первых реагирует на последние модные тренды и быстро воплощает их в ультра- актуальных моделях. И, что важно, без ущерба для комфорта.







Для первого образа я выбрала фиолетовые ботинки - яркие сами по себе. К ним я подобрала наряд молодого израильского дизайнера. Если этот образ дополнить шубкой и аксессуарами – он будет дерзким и юным, если его сочетать с пелериной – это роскошный вечерний вариант.



Для второго образа я взяла воздушное легкое бежевое платье и скомбинировала его с бежевыми ботинками – так получился не обычный вечерний лук, а прикольный и легкий образ. Если добавить шапочку – то образ становится более молодым.







В новом году я желаю всем нам перестать одеваться в серое и скромно сидеть в уголке. Так можно просидеть всю жизнь и остаться незамеченными. Давайте будем смелыми, дерзкими и не будем бояться пробовать новое в новом году!







О Диане Ким



На протяжении 15-и лет Диана работала главным стилистом и визажистом на 9 канале, была стилистом и визажистом программ на 2 и 10 каналах – утренних программ, программы «Танцы со звездами» и других. Диана - личный визажист многих израильских звезд первой величины.



Фото Анна Кай.