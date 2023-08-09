



Ляйсан Утяшеву беспокоят странные отношения с Павлом Волей

Ляйсан пожаловалась подписчикам, что за 11 лет в браке ни разу не по-настоящему “громко и бурно” не ссорилась с мужем. Супруги даже не спорят по мелочам. Утяшева встревожилась, посчитав, что отсутствие ссор может оказать в итоге негативное влияние на ее брак.



Гимнастка даже испугалась за свое психическое здоровье и обратилась за советом к семейному психологу. Специалист успокоил звезду, заверив ее, что отсутствие ссор и ругани – это “вполне нормальное явление, распространенное повсеместно”.



Психолог поинтересовался, не страдает ли Ляйсан от того, что не ссорится с мужем, и посоветовал не обращать на такие мелкие нюансы внимания.

