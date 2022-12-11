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Ляйсан Утяшева оголила на камеру грудь
11.12.2022 10:38 Аркадий Бочаровский

Ляйсан Утяшева оголила на камеру грудь

Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева показала подписчикам своего блога новый образ. В кадре она предстала в фиолетовом платье и с оголенной грудью. 
При этом известно, что Утяшева заметно постройнела. После завершения свой спортивной карьеры она принялась худеть. Сейчас спортсменка может похвастаться идеальной фигурой.  

- Она была актрисою. Мы тут чуть-чуть Мэрилин Монро,- подписала снимок телеведущая.

Однако ее глубокий вырез и столь внушительную грудь оценили не все россияне. Некоторые предположили, что она прибегла к пластическим операциям и обратилась к хирургам. 

- Откуда такие буфера появились? - в изумлении написали россияне.


 

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