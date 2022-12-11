



Ляйсан Утяшева оголила на камеру грудь

Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева показала подписчикам своего блога новый образ. В кадре она предстала в фиолетовом платье и с оголенной грудью.

При этом известно, что Утяшева заметно постройнела. После завершения свой спортивной карьеры она принялась худеть. Сейчас спортсменка может похвастаться идеальной фигурой.



- Она была актрисою. Мы тут чуть-чуть Мэрилин Монро,- подписала снимок телеведущая.



Однако ее глубокий вырез и столь внушительную грудь оценили не все россияне. Некоторые предположили, что она прибегла к пластическим операциям и обратилась к хирургам.



- Откуда такие буфера появились? - в изумлении написали россияне.





