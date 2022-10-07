



Лукашенко подарил Путину трактор на день рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину трактор "Беларус" на 70-летие.



Об этом сообщает Белта.



"Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки. Я ему предложу одну насадку - навесное устройство - сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим - и Дуде, Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам", - рассказал Лукашенко журналистам о своем презенте.

