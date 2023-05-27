



Лукашенко нуждается в операции: что известно о состоянии здоровья диктатора

Последние несколько недель обсуждают проблемы со здоровьем самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Диктатор нуждается в операциях на позвоночник и колено. Кроме того, у нелегитимного лидера повышен сахар и есть ожирение.



Об этом рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко. Он объяснил, почему Лукашенко не торопится лечиться.



Латушко отметил, что Лукашенко боится не проснуться после операции на позвоночник или остаться парализованным. Он боится ехать даже в Москву , никому не доверяет, проводит проверки. Диктатора охраняет более 2 тысяч человек.



Лукашенко очень боится угроз. Такой страх у него возник после 2020 года и усилился, когда он "вписался" в войну против Украины. Операция ему нужна давно. Но он с 2020 года очень занят внутренними проблемами, которые сам создал из-за фальсифицированных выборов.



Руководитель Народного антикризисного управления Беларуси подчеркнул, что Лукашенко будет вынужден все-таки сделать эту операцию. Однако в Беларуси он этого сделать не может.



Он рассказал, что белорусский диктатор проводит тотальные репрессии против врачей, что заставляет специалистов покидать Беларусь. Государству не хватает более пяти тысяч медиков. Только в Польшу за прошлый год выехало более тысячи специалистов.



Павел Латушко предположил, что Лукашенко может уехать лечиться в Объединенные Арабские Эмираты. Там диктатор прячет все свои деньги, и в этом государстве живет его сын Виктор. Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси может поехать на операцию в Китай.