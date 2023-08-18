



Лучшие страны для джанкет-тура

Лучшие страны для джанкет-тура



Азартным игрокам знакомо понятие джанкет-тура. Буквально, это - туристическая поездка в игорное заведение за счет казино.



Сейчас junket-туризм стал весьма популярен в странах бывшего СНГ и за рубежом. Мода джанкетов пришла к нам из Лас-Вегаса уже несколько десятилетий назад, но широкое развитие получила только сейчас. Это связано с большой конкуренцией в сфере гейминга и многократным увеличением числа онлайн казино.



Оплату переезда, проживание и питание берет на себя приглашающая сторона. Она продумывает маршрут, записывает участников и устанавливает сроки тура.

Согласитесь, даже самые купные онлайн казино, такие, как 1Win, не смогут передать реальную атмосферу праздника и веселья, которая царит в наземном игорном клубе.



Для учредителей казино джанкет-туры – это спасательный круг. На фоне растущих онлайн операторов потребность выезжать из дома, чтобы поставить на кон или вращать колесо рулетки, значительно снизилось.



В соглашении между организаторами и туристом есть определенные требования. Например, там указывается, сколько денег нужно потратить в казино в рамках одного тура. Казино открывает счет на клиента. Тот кладет на депозит определенную сумму, тем самым, показав свою состоятельность. Если поездка срывается, депозит остается за казино.



Джанкет-туризм в РФ



В 2009 году в России вышел Закон о гемблинге. На всей территории страны, кроме 4 зон, игры в казино и онлайн казино под запретом. Это привело к закрытию многих оффшорных букмекеров и стало причиной многочисленных посещений близлежащих стран, где казино разрешены.



Джанкет-туризм пользуется успехом у обеспеченных людей. Для них это – не просто времяпровождение, а культурный досуг в солидном обществе.



Изюминка такого тура в том, что его как бы не оплачивают, но используют собственный депозит для игр в казино. Получается, что организатор знает, сколько вы потратите в эту поездку. Учитывая все нюансы проживания, питания и перемещения, казино все равно остается в плюсе. На входе в игорное заведение вас встретит менеджер и передаст портфель с числом фишек, равным вашему депозиту.



Цены на российские джанкет-туры начинаются с 2000 $. В Европе и Америке – от 5000$. Подписывая договор, вы вносите указанную сумму и, таким образом, бронируете себе место в самолете и гостинице, и, при этом получаете VIP-обслуживание.



Лучшие страны для джанкет-туров



Любители азартных развлечений знают все мировые казино, расположенные в Лас-Вегасе, Монако, Баден-Бадене, Макао и Монтрё.



Больше всего джанкет-туров организуется на Мальту, в Черногорию, Латвию. Это – зоны активного развития сферы мирового гейминга.



Для россиян лучшим местом развлечений является столица Беларуси Минск. На втором месте – Грузия, на третьем – Армения.



Россияне курсируют между Минском и Москвой. Более того, белорусы сделали «ход конем» и построили казино «М1» прямо на границе с Россией со стороны Смоленска.



Игроки, которые любят путешествовать, чаще выбирает безвизовые страны для посещения казино. Они останавливаются в Тбилиси, Кутаиси или Ереване, чтобы получить качественный спектр услуг и развлечься по полной программе.



Азартные зоны, разрешенные в России



Российские игроки могут без труда играть в недавно построенных гостиничных комплексах:

«Янтарная» (Калининградская область);

«Сибирская монета» (Алтайский край);

«Красная Поляна» (Сочи);

«Приморье» (Приморский край).

В проекте новая зона в Крыму. Ее открытые запланировано на второе полугодие 2024 года.Приграничные казино посещают соседние страны. В рамках джанкет-тура, игорный дом Tigre de Cristal часто выбирают китайцы, которым нужно только пересечь границу.ВыводНаземные казино конкурируют с онлайн-операторами, которых становится больше и больше с каждым днем. Для привлечения клиентов на сайте могут предлагаться бонусы, тогда как наземные казино используют более широкие возможности, приглашая к посещению игорного клуба в рамках бесплатной туристической поездки. Джанкет-туры – веселое времяпровождение, полезные знакомства с геймерами из других регионов, общие интересы в тесной компании и высокий уровень обслуживания!