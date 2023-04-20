



Лучшие маринады для мяса ко Дню Независимости! Празднуем с Мааданей Мания!

За что вы любите весну в Израиле? Мы, например, за сезон пикников, в том числе, самый главный, праздничный пикник на День Независимости! Отдых на свежем воздухе, ароматные клубы дыма от мангалов - ляпота! А какой пикник без шашлыка, верно? У нас в Мааданей Мания большой выбор мясной продукции, которую оценили и которой доверяют, в том числе, в наших магазинах вы также найдете огромный выбор мяса на любой вкус. Вам остается это мясо только дополнить правильным маринадом. Каким? Подсказываем.







1. Медовый соус для курицы



Ингредиенты:

Куриные ножки – 1 кг.

Мед – 3 ст. л.

Горчица – 1 ст. л.

Бальзамический уксус – 100 мл

Масло оливковое – 100 мл

Свиная шея – 1 кг

Минеральная вода с газом – 1 стакан

Лайм - 1

Луковица – 1

Небольшой пучок мяты

Соль, перец по вкусу

1 ст.л. растительного масла

6 свиных отбивных, толщиной 1 см

апельсиновый сок - ½ стакана

соевый соус - 2 ст. л.

измельченный свежий имбирь - 2 ст. л.

тертая цедра апельсина - 2 ст. л.

измельченный чеснок 1 ч. л.

паста чили - 1 ч.л. (можно заменить молотым красным перцем – ¼ ч. л.)

соль - 1/2 ч. л.