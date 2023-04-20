Лучшие маринады для мяса ко Дню Независимости! Празднуем с Мааданей Мания!
За что вы любите весну в Израиле? Мы, например, за сезон пикников, в том числе, самый главный, праздничный пикник на День Независимости! Отдых на свежем воздухе, ароматные клубы дыма от мангалов - ляпота! А какой пикник без шашлыка, верно? У нас в Мааданей Мания большой выбор мясной продукции, которую оценили и которой доверяют, в том числе, в наших магазинах вы также найдете огромный выбор мяса на любой вкус. Вам остается это мясо только дополнить правильным маринадом. Каким? Подсказываем.
1. Медовый соус для курицы
Ингредиенты:
- Куриные ножки – 1 кг.
- Мед – 3 ст. л.
- Горчица – 1 ст. л.
- Бальзамический уксус – 100 мл
- Масло оливковое – 100 мл
Смешать горчицу, оливковое масло, мед, бальзамический уксус. Положить куриные ножки в маринад на 2-4 часа. Если Вы готовите ножки на гриле, то, вынув их из маринада, слегка оботрите, чтобы маринад не стекал на гриль. Запекая, дождитесь появления глазури, это будет восхитительно, проверено.
2. Мятно-лаймовый соус для шашлыка
Ингредиенты:
- Свиная шея – 1 кг
- Минеральная вода с газом – 1 стакан
- Лайм - 1
- Луковица – 1
- Небольшой пучок мяты
- Соль, перец по вкусу
- 1 ст.л. растительного масла
Мясо нарезать крупными кусками. Добавить крупно нашинкованный лук, лайм, мяту, соль, специи. Хорошо перемешать, выдавливая пальцами сок из лука и лайма. Добавить масло, минеральную воду. Мариновать мясо 2-3 часа (для говядины желательно увеличить время выдержки). Вынуть из маринада, слегка обсушить, нанизать на шампуры, жарить 3 минуты с каждой стороны.
3. Маринад по-восточному для отбивных
Для сочных отбивных подойдет свиная шея, мякоть телятины или куриный паргит. Все эти виды мяса вы найдете в богатом мясном отделе в любом из филиалов Мааданей Мания.
Ингредиенты:
- 6 свиных отбивных, толщиной 1 см
- апельсиновый сок - ½ стакана
- соевый соус - 2 ст. л.
- измельченный свежий имбирь - 2 ст. л.
- тертая цедра апельсина - 2 ст. л.
- измельченный чеснок 1 ч. л.
- паста чили - 1 ч.л. (можно заменить молотым красным перцем – ¼ ч. л.)
- соль - 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
В миске приготовить маринад: смешать апельсиновый сок, соевый соус, имбирь, апельсиновую цедру, чеснок, перец и соль. Положить отбивные так, чтобы они равномерно покрылись маринадом. Накрыть крышкой или пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Желательно 2-3 раза перевернуть отбивные в маринаде. Вынуть из маринада, слегка обсушить, жарить на решетке гриля 4-5 минут с каждой стороны.
Соусы “Слобода” как отдельный вид маринадоведенья
Если времени на часовые маринады у вас нет, но приправить мясо все равно нужно, самый быстрый и вкусный способ - добавить соус “Слобода” (Грибной, Горчичный, Сырный). Причем, можно как и мариновать немножко в любом из соусов на ваш выбор, так и к уже готовому блюду добавить этот соусный штрих.
Среди соусов “Слобода” есть еще и нежный майонез: Провансаль, Оливковый, Сметанный. Майонез и картошечка - вот, что без лишних хлопот дополнит ваш пикник!
В наших магазинах широкий ассортимент соусов «Слобода», выбрать будет сложно, но возможно!
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