Лучшее время для отдыха, о котором вы и не догадывались
Когда мы говорим об отпуске, то в первую очередь думаем о летних каникулах или периоде осенних праздников. Но есть еще одно прекрасное время, когда на дворе стоят идеальные погоды, когда уже не жарко, но еще и не холодно, а цены на отдых в лучших гостиницах просто уникальные. Это волшебное время – между Йом Кипур и праздником Суккот, в этом году – 26-28 сентября. Дети в эти дни не учатся, и это прекрасная возможность также с семьей.
Специально на эти даты сеть гостиниц Isrotel подготовила особые цены и скидки для своих клиентов.
Отель King Solomon, который находится на берегу лагуны в северной части курортной зоны Эйлата и идеально подходит для семейного отдыха, предлагает две ночи для семьи с двумя детьми, включая завтраки, со скидкой в 15%, всего за 3144 шек.
Отель Yam Suf, расположенный на коралловом побережье между Эйлатскими горами и одноименным заливом, предлагает умиротворённое и приятное времяпрепровождение вдали от шума и городской суеты. На эти даты для семьи с двумя детьми (две комнаты) при заказе через сайт обойдется в 2709 шек. (цена после дополнительной скидки 5%).
Отель Agamim – это атмосфера неги и безмятежности синайских пляжей, покой, тишина и романтика. Номер для пары на две ночи с завтраком при заказе через сайт (со скидкой 5%) обойдётся всего в 1630 шек.
Отель Gomeh, расположенный на северо-западном берегу Кинерета, предлагает вам насладиться захватывающими дух восходами и закатами, разнообразной кухней, современным дизайном и пляжем, примыкающим к отелю. При заказе через сайт (дополнительная скидка 5%) отдых на две ночи с завтраком для пары в эти даты обойдется вам в 2002 шек.
Отель Noga, оформленный в теплом домашнем стиле и находящийся в 2 минутах ходьбы от пляжа Мертвого моря, у подножия гор, предлагает две ночи с завтраком для пары со скидкой в 15% всего за 1390 шек.
Внимание! Цены могут меняться, поэтому спешите сделать заказ.
Посмотреть другие скидки и самые выгодные цены можно на сайте Isrotel по ссылке https://www.isrotel.co.il/deals/main/ или сделать заказ по телефону *5585.
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Фото: пресс-служба сети "Исротель"