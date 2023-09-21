



Лучше подождать: Когда не нужно ставить смартфон на зарядку

Не всегда следует подключать мобильное устройство к зарядке. Есть несколько ситуаций, когда начинать зарядку не рекомендуется. Если владелец смартфона сталкивается с одной из следующих ситуаций, целесообразно отложить зарядку устройства на более поздний момент.

Перед сном

В жару

Отсутствие оригинального зарядного устройства

Многие пользователи привыкли использовать смартфон весь день и заряжать его только вечером перед сном. Однако следует избегать начала зарядки перед сном, так как это может привести к перезарядке батареи за длительное время зарядки ночью и отрицательно повлиять на ее исправность.При зарядке аккумулятора уровень нагрузки на него увеличивается, что может привести к небольшому нагреву. В нормальных условиях это не страшно. Однако при жаре ситуация ухудшается, поскольку горячая батарея может перегреться. Поэтому заряжать мобильное устройство в сильную жару не рекомендуется, или, по крайней мере, следует сделать это в прохладном помещении. Кроме того, не стоит помещать заряжаемый смартфон на поверхность, куда падают прямые солнечные лучи.Если у пользователя нет оригинального зарядного устройства, не рекомендуется использовать чужой. В таком случае лучше отложить зарядку смартфона до возвращения домой.