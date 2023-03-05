



Louis Vuitton попал в новый скандал с буквой "V"

В сети снова разразился скандал с популярным французским брендом Louis Vuitton. Компанию обвиняют в том, что для нового кампейна она взяла цвета русского флага и букву "V", которая в нынешних реалиях ассоциируется с российской агрессией.



Таким образом известный бренд в очередной раз возмутил сеть – люди пишут негативные комментарии. Ведь на фоне российско-украинской войны новая женская коллекция содержит букву "V". В связи с войной в Украине любое использование символов "Z" и "V" приравнивается к популяризации российской агрессии.



Добавим, что также для нового кампейна использовали российский флаг, но на самом деле это также цвета флага Франции, а Louis Vuitton – это французский бренд.

Украинцы возмущаются из-за такого анонса новой коллекции Louis Vuitton. А россиян это, наоборот, порадовало. В комментариях под постом с анонсом новой коллекции, что бренд так поддержал страну-агрессора: "Знатный троллинг) красивый триколор и V", "Продажи Луи Виттон поднимутся в России после этого"и др.



Ранее Louis Vuitton объявили о своем выходе с рынка России. Добавим, что во французскую группу LVMH входят бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi и Givenchy.

