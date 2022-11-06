



Лотерея Powerball: рекордный джекпот $1,6 миллиарда увеличил продажи билетов

Джекпот в американской лотерее Powerball достиг рекордной отметки в 1,6 миллиарда долларов США, что активизировало покупку билетов игроками.



Выигрышными номерами стали 28, 45, 53, 56, 69 и 20. До сих пор не установлено, были ли проданы выигрышные билеты.



Шанс на выигрыш джекпота составляет 1 к 292,2 миллиона.



Тем не менее, шанса получить 782,4 миллиона долларов США (размер выигрыша наличными до вычета налогов) было достаточно, чтобы люди устремились в поисках шанса испытать свою удачу.