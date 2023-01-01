



Лондон встречал Новый год под "Стефанию" и с сине-желтой иллюминацией

Когда Биг-Бен бил полночь, Лондон встречал новый год со знаменитым фейерверком на набережной, одним из самых потрясающих салютов в мире.



Новогоднее световое шоу впервые за три года вернулось на берега Темзы, чтобы осветить знаковые достопримечательности Лондона.



Аншлаговое шоу в Лондоне продемонстрировало поддержку Украины, подсветив знаменитый "лондонский глаз" в цвета украинского флага. Звуковым сопровождением звучала "Стефания", а один из ведущих шоу произнес "Слава Україні".



Символичной радужной иллюминацией столица Великобритании отметила 50-летие лондонского Прайда. Шоу также отдало дань уважения покойной королеве, представив запись ее голоса, а затем прозвучало послание короля Чарльза о необходимости сохранить будущее нашей планеты.

